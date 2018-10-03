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Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren yazardan haber alınamıyor!

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:24
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren yazardan haber alınamıyor!

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cemal  Kaşıkçı'nın gazetecilik, yazarlık ve köşe yazarlığı yaptığı, bir dönem Al Arab  Yayın Grubu'nun genel müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevinde bulunduğu  aktarıldı.

Açıklamada, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan  gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden  biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem  İngiltere'deki Suudi  Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisi verildi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek  Washington'da yaşamaya başlayan Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli  olarak yazdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün saat  13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu  binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz. Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden  beridir bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son  dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında  derin bir endişe meydana getirmiştir. Türk Arap Medya Derneği olarak Suudi Arabistan Krallığı makamlarından  Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili acil bir açıklamayı beklemekle birlikte,  İstanbul Suudi Başkonsolosluğu binasından özgürce çıkması ve Washington Post'ta  yazdığı yazılarına dönmesini acilen bekliyoruz."

"Şu ana kadar kendisinden haber yok"

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyen Cemal Kaşıkçı'nın  nişanlısı H.A. ise yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'yla birlikte geçen cuma günü Suudi  Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini söyledi.

Konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya  gelmelerinin söylendiğini anlatan H.A, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını, o  akşam Londra'ya gittiğini ve dün İstanbul'a döndüğünü dile getirdi.

Kaşıkçı'nın İstanbul'a döndükten sonra bilgi almak için aradığı  konsolosluktan "gelin, evraklar hazırlıyoruz" diye bilgi verilmesi üzerine bugün  saat 13.30'da yeniden konsolosluğa gittiklerini belirten H.A. "Bana telefonları  verdi, 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AK  Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber  verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince 16.00 gibi Yasin  Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar  kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat  18.00 civarı kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi."  ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kaşıkçı'nın nişanlısının ve Türk Arap Medya Derneği  yetkililerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi  sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 07:24
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  2. suudi arabistan
  3. CemalKaşıkçı

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