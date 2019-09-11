0553 313 94 23

S. Arabistan'dan İİİT'ye 'İsrail' çağrısı

Suudi yönetimi İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırdı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:18
S. Arabistan'dan İİİT'ye 'İsrail' çağrısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığı kaydedildi.

İsrail açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökerteceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in emrivaki dayatma girişimlerinin Filistin halkının sabit ve koruma altındaki haklarını yok edemeyeceği vurgulandı.

Tüm ülkelerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Netanyahu'nun açıklamasını kınamaları ve reddetmeleri istenilen açıklamada, İİT'ye de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 07:15
  1. Suudi Arabistan
  2. israil
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13 TL'ye kadar düştü
    1. Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13..
    2. ABD Başkanı Trump 'ön şartsız' Ruhani..
    3. S.Arabistan'dan İİİT'ye 'İsrail' çağrısı
    4. Türkiye Irak'a taziyelerini bildirdi
    5. THY'den KKTC'de üniversite okuyan..
    6. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında..
    7. Bulgaristan ile Rusya arasında..
    8. Hamas sözcüsü, Netanyahu'nun..
    9. Irak milletvekilinden "Haşdi Şabi'ye..
    10. ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA,..
    11. Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun..
    12. 11.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    14. 50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu..
    15. Polisin "Dur" ihtarına uymayan..
    16. Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1..
    17. Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü..
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
    19. Sancaktepe’de korkunç cinayet
    20. Rüzgar enerji santralleri için acele..
    21. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    22. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in..
    23. Milli maçın ardından
    24. Çad’da kısmi OHAL 4 ay daha uzatıldı
    25. Deniz Türüç: “Golümü eşime armağan..
    26. Kanada seçime gidiyor
    27. Kağıthane’de iki aile arasında kavga..
    28. Dorukhan Toköz: “Direkt şampiyonaya..
    29. Yusuf Yazıcı: “Benim için..
    30. İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!