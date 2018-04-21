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ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!

ABD medyasında yer alan iddialara göre Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in darbe girişiminde başı çekiyor

21 Nisan 2018 Cumartesi 23:11
ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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