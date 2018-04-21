ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!
ABD medyasında yer alan iddialara göre Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in darbe girişiminde başı çekiyor21 Nisan 2018 Cumartesi 23:11
Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre de, Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.
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