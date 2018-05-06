Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma birden imza atıldı

Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için 80 anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:33
S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma birden imza atıldı

Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, Kahire ve Riyad arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek için 80 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların sanayi, ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, ulaşım ve petrol alanlarında olduğu bilgisi verildi.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarik Kabil, 1 ile 3 Mayıs arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kuruluna başkanlık etmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:33
  1. suudi arabistan
  2. mısır
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    1. Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi..
    2. Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı..
    3. Karatay'dan 'Ramazan pidesi' önerisi
    4. Altay’da şampiyonluk sevinci
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin..
    6. "Cumhur İttifakı milli iradenin..
    7. Bahçeli Doğu Perinçek'i yerin dibine..
    8. Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor
    9. Muğla'da kaybolan Hollandalı turisti..
    10. Samsun'un Atakum ilçesinde yol verme..
    11. Kocaeli’de lüks cipin bagajından..
    12. Adana'da korkunç olay! Yol kenarında..
    13. S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma..
    14. Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1
    15. Manavgat ilçesinde cami çıkışı..
    16. Türkiye tasarısı, Amerika Temsilciler..
    17. İstanbul'da TIR'ı gören polisi aradı!..
    18. Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı
    19. Yemen sınırında 2 Arabistan askeri öldü
    20. 36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!
    Kuveyt Türk
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm