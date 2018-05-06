S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma birden imza atıldı

Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, Kahire ve Riyad arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek için 80 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların sanayi, ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, ulaşım ve petrol alanlarında olduğu bilgisi verildi.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarik Kabil, 1 ile 3 Mayıs arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kuruluna başkanlık etmişti.