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Suudi Arabistan 'Kaşıkçı' cinayetini para ile çözmeye çalışıyor

Suudi Arabistan devlet fonunun, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ülke yönetiminde meydana getirdiği hasarı kontrol etmek ve "imajı düzeltmek" için New York'tan bir iletişim şirketi ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

21 Mart 2019 Perşembe 08:01
Suudi Arabistan 'Kaşıkçı' cinayetini para ile çözmeye çalışıyor

ABD medyasına yansıyan ve Adalet Bakanlığına yapılan başvuru  kayıtlarına dayandırılan haberlerde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın  başkanlık ettiği Suudi Kamu Yatırım Fonunun (PIF), geçen ay New York Merkezli  Karv Communications şirketi ile yıl sonuna kadar aylık 120 bin dolardan sözleşme  imzaladığı kaydedildi.

Başvuruda, Karv Communications şirketinin, PIF'in ve üst düzey  yöneticilerinin "itibarını ve imajını artırmak"la görevlendirildiği ve fonun  sadece "iş amaçlı ve odaklı" olduğuna vurgu yapılmasının istendiği belirtildi.

Söz konusu görev tanımında ayrıca, PIF'in iş dünyası liderleri ve  medya gibi "kilit uluslararası paydaşlarla" güven ve ilişkilerin geliştirilmesi  ile "olası olumsuz gelişmeler ve gelecekteki dış incelemeler için iyi  hazırlanmış" olmasını sağlamasının istendiği ifade edildi.

Prens Selman'ın iddialı planı

Suudi devletine ait olan ve sorumluluğu altındaki varlıklarda 300  milyar dolardan fazla parayı yönettiği belirtilen PIF'in, Veliaht Prens Muhammed  Bin Selman'ın, krallığın petrole bağımlı ekonomisini elden geçirme konusunda iddialı planlarını yönlendiren ana araç olduğu kaydedildi.

Haberlerde, PIF'in "Tesla and Lucid Motors" gibi ABD merkezli  şirketlerle yüksek ölçekte anlaşmalar yaptığı, ancak Washington Post köşe yazarı  Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda  Veliaht Prensin yakın danışmanlarının da içinde olduğu Suudi timi tarafından  öldürülmesinden beri yoğun bir inceleme ve baskı altında olduğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:01
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