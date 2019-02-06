Suudi Arabistan 3,8 milyar dolar yatırım yapacak! Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dünya ülkelerinin tepkisini çeken Suudi Arabistan, maden aramayı geliştirmek için 3,8 milyar dolar yatırım yapacak.

Suudi Arabistan'ın mineral aramayı canlandırırken yerbilim verilerine erişimi geliştirmek ve düzenleme bürokrasisini azaltmak amacıyla 3,8 milyar civarında yatırım yapacağı açıklandı. Yönetimin Suudi madencilik sektörünü, ekonomide çeşitliliği geliştirmek ve özel sektör yatırımlarının cazibesini çekmek amacıyla hızlı şekilde canlandırmayı planladığı belirtildi. "3,8 milyar dolar yatırım yapacağız" Suudi Arabistan Madencilik Bakan Yardımcısı Halid El Muafier, Afrika madencilik konferansında yaptığı konuşmada "Bir süredir Suudi madenciliği halka açık yerbilim verilerinin eksikliği, uzun ruhsatlama zamanı ve şeffaflık eksikliği ile tanımlanıyor. Biz bunları daha kolaylaştırmak için 3,8 milyar dolar yatırım yapacağız" dedi.

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