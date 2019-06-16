0553 313 94 23

Sara Netanyahu suçunu kabul etti, para cezası ile kurtuldu

İsrail’de Başbakanlık rezidansında devletin resmi aşçısı bulunmasına rağmen illegal olarak bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti zarara uğratmakla suçlanan Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, duruşmada hata yaptığını kabul etti.

16 Haziran 2019 Pazar 13:50
Sara Netanyahu suçunu kabul etti, para cezası ile kurtuldu

İsrail’de Başbakanlık rezidansında devletin resmi aşçısı bulunmasına rağmen illegal olarak bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti zarara uğratmakla suçlanan Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, duruşmada hata yaptığını kabul etti. Suçunu kabul ettiği için daha az bir para cezası ile kurtulan Sara Netanyahu hakkındaki dava düştü.


İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu ve Başbakanlık rezidansındaki kahya Ezra Saidoff hakkında bir yıl önce güveni kötüye kullanarak rezidansta görevli aşçı bulunmasına rağmen bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti 100 bin dolar zarara uğratmaktan dava açılmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Sara Netanyahu’nun hata yaptığını kabul eden uzlaşma metnine imza atmasının ardından hakkındaki dolandırıcılık suçlaması düştü. Suçlamanın değişmesiyle Sara Netanyahu’nun 50 bin dolar olan para cezası bugün Kudüs Sulh Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 12 bin 500 dolara düştü.


İsrail Devlet Savcısı Erez Padan “Sanık, değiştirilen suçlamada kendisine yöneltilen suçlamayı itiraf ettiği için herhangi bir duruşmaya gerek duyulmadan sorumluluğu üstüne almayı garanti ediyor” dedi.


Sara Netanyahu’nun avukatı Yossi Cohen ise, Sara Netanyahu’ya karşı eşi Başbakan Binyamin Netanyahu’yu yıpratmak ve hükümeti düşürmek için bir kampanya başlatıldığını savundu. Cohen, “Bu benim tanıdığım bir kimsenin aldığı en yaralayıcı ciddi bir cezadır. Bu bir yıllık çirkin, yanlı, karalayıcı, müvekkilimin kanını akıtan bir iftiradır. Onun bir anne ve eş olduğunu unuttular. Tabii ki kimse Bayan Netanyahu’yu incitmek istemedi. Asıl hedef onun eşini rahatsız etmek ve hükümeti düşürmek” dedi.


Başbakanlık rezidansının eski kahyası Saidoff‘un da bu hafta sonu Sara Netanyahu gibi suçlamayı kabul eden bir anlaşma imzalayarak devlete 2 bin 765 dolar ödeyeceği ve cezanın askıya alınacağı belirtildi.


İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in olayın uzlaşma teklifi ile çözülmesi taraftarı olduğu kaydedildi. Sara Netanyahu hakkındaki davanın ise Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yöneltilen basında kendi lehine haberler yapılması için yasa dışı hediye ve rüşvet alma suçlamalarından ayrı olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu
    1. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    2. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    3. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    4. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    5. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    6. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    7. Babalar Günü’nün en acılı babası
    8. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    9. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    10. Bursa’da yağış uyarısı
    11. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    12. Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Mali..
    13. "Hurda araçta ÖTV indiriminin..
    14. Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek!..
    15. Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş..
    16. Yunanlı gazeteciden yeni Sykes-Picot..
    17. 20. Arnavutköy Şenliği başladı
    18. Çaykur Rizespor’dan ’Anne-Baba Haydi..
    19. 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    20. Gemlik’te okula şehidin adı verildi
    21. Bakan Pakdemirli, Belgrad Ormanı'nda..
    22. "Küskün arkadaşlarımızı ikna ederek..
    23. “Güneş çarpması” konusunda uyarı
    24. Malatya’da kaçak tur denetimi
    25. Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan..
    26. Makine Mühendisleri Odasından Kazım..
    27. Hangi savcıları işaret etti? CHP’li..
    28. Trump şimdi de kendi medyasına sardı!..
    29. "Daha büyük Türkiye'ye doğru..
    30. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor