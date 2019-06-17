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Sapunaru Denizlispor'da

Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlı takım, Kayserispor'da oynayan Cristian Sapunaru ile sözleşme imzaladı

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Sapunaru Denizlispor'da

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, tesislerde düzenlenen imza törenin ardından yaptığı konuşmada, yeni sezonda güzel bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıl anlaşmaya vardıklarını belirten Çetin, "Hedeflediğimiz takımı oluşturuncaya kadar transferlerimiz devam edecek. İlk kampa kadar transferlerimizin yarısını tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
  1. Denizlispor
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