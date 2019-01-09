0553 313 94 23

Para için sapkınlık yaptıran fenomenden rezil sözler

"Gagabulut" ismiyle tanınan YouTuber Bulut Altuğ, hakim karşısında rezil sözlerini sürdürdü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
Para için sapkınlık yaptıran fenomenden rezil sözler

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı rezil YouTuber Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle sapkınca öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi.

Tutuklandı

Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haklarında dava açılan Altuğ ile F.B.B.'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., görüntülerde yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Mide bulandıran sözler

Savunmasında erkek erkeğe öpüşmenin kurgu gereği çekilen kuradan çıktığını söyleyen Bulut Altuğ, "C.S. ve K.Y. öpüşüyormuş gibi yaptı. Biz de bunun videosunu çektik. Kurgu gereği kendilerine toplam 100 lira verdim ancak parayı bana iade ettiler. Bu tür videolar takipçi sayımı artırıyor. Takipçi sayım artınca kazandığım gelir de artıyor" dedi. Görüntüleri çeken F.B.B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, paylaşımları Bulut Altuğ’un yaptığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık F.B.B. hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, Altuğ’un tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
  1. İzmir
  2. Bulut Altuğ
  3. Gagabulut
  4. Youtube
  5. youtuber
  6. Sapkınlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtuldu
    1. Emniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci,..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. Çatışma ortasında kalarak başından..
    4. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    5. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    6. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    7. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    8. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    9. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    10. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    11. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    12. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    13. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    14. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    15. Türkiye’nin görkemli falezleri
    16. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    18. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    19. “Arapları öldürün!”
    20. Kamuda Blokzincir Konferansı
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı