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Sapkınlığın bu kadarı! İmansız FETO'dan skandal talimat

Ankara Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında teröristbaşı Fetullah Gülen’in verdiği tespit edilen talimatlar 'pes' dedirtti. Hain Gülen’in “imanın şartlarını” kendisine göre uyarladığı ortaya çıktı.

21 Ekim 2018 Pazar 09:41
Sapkınlığın bu kadarı! İmansız FETO'dan skandal talimat

FETÖ’nün TSK içerisine sızdırdığı örgüt elemanları tek tek deşifre oluyor. Bugüne kadar birçok örgüt mensubu TSK’dan temizlendi.Örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar Türkiye’nin dört bir yanında titizlikle yürütülüyor.Bu illerden biri de Zonguldak. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi askeri personele yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilere “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin evlerinde örgütsel kitaplar ve dergiler ele geçirildi.

Pes dedirten talimat

İddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in verdiği talimatlar da yer aldı. Gülen’in verdiği talimatlar pes dedirtti.

FETÖ elebaşı Gülen’in, ‘Allah’a inanmak’, ‘meleklere’, ‘kitaplara’, ‘peygamberlere’, ‘ahiret gününe’, ‘kaza ve kadere’ inanmak olan “imanın şartlarını” kendisine göre uyarladığı tespit edildi. FETÖ elebaşının, imanın şartlarını “Fetullah Gülen’in varlığına ve olağanüstülüğüne inanmak, kitaplarına ve video kasetlerine inanmak.

Fetullah Gülen’in baş yüceliğine ve imamlarına (abilerine/ablalarına) inanmak, devletle ve dünyayla hesaplaşma gününe inanmak” şeklinde değiştirdiği kaydedildi. İddianamede, FETÖ’nün değiştirdiği imanın şartlarını bu şekilde örgüt üyelerine empoze ettiği de belirtildi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 09:41
  1. Zonguldak
  2. FETÖ
  3. TSK

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