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Sapkınlara hizmet ediyor! Dön bu yanlıştan YÖK

Üniversitelere yön veren Yükseköğretim Kurulu tarafından Tutum Belgesi adıyla üniversitelere gönderilen genelgede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasının tüm okullara ders olarak dayatıldığı ortaya çıktı. MEB’in uygulamaktan vazgeçtiği, eşcinsellik sapkınlığının kamufle edilerek sunulduğu bu aymazlığın, ilahiyat fakültelerinde dahi ders olarak okutulduğu öğrenildi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:25

Milli Eğitim Bakanlığı’nın durdurma kararı aldığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adlı sapkın projenin, Yükseköğretim Kurulu nezdinde tüm üniversitelere ders olarak dayatıldığı ortaya çıktı. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği Tutum Belgesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin zorunlu veya seçmeli ders olarak müfredata eklenmesinin istendiği belirlendi.

Sapkınlık dersi

YÖK’ün 28 Mayıs 2015 tarihli Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”, 2016 yılında tüm üniversitelere gönderildi. Üniversitelerin faaliyetlerine yön veren YÖK’ün belgesinde, eşcinselliğe zemin hazırlayan TCE zırvasının üniversitelerin her aşamasına sirayet edilmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin 1985 yılında imzalamış olduğu CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) ve 2011 yılında İstanbul’da imzalanan Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne atıf yapılarak hazırlandığı belirtilen Tutum Belgesi’nde, ilahiyat fakültelerini dahi kapsayacak şekilde ders programlarının oluşturulması isteniyor.

Herkes sorumlu

Haçlı Batı’nın eşcinsellik sapkınlığını Türkiye’de yaygınlaştırmak için kamuflajlı olarak sunduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasıyla ilgili YÖK’ün 7 sayfalık Tutum Belgesi’nde, şu ifadeler yer alıyor: “Bu konunun genel kabul görmesini sağlanmasına; yöneticiler, idari ve akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını kazandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunulmasına ilişkin çalışmalar yaparlar.

Zorunlu ders yapın baskısı

YÖK’ün belgesinde, üniversitelere toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında dayatılan faaliyetler ise şöyle sıralanıyor:

-“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin aynı veya farklı bir adla yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda programlarında zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer almasını ya da buna ilişkin bilgilendirici çalışmaların yapılmasını sağlamak,

-Yöneticilerin, akademik ve idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin eğitimler almalarını sağlayıcı çalışmaları teşvik etmek,

-TCE’yi izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak.

Müfredatı da anlatmışlar

Ahlaksız projenin üniversitelere zorunlu ders olarak sokulduğu YÖK genelgesinde, derslerin nasıl hazırlanacağı da ayrıntılı olarak anlatılıyor. Tutum Belgesi’nde “Yükseköğretim Kurumları Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersine Nasıl Yer Verebilir?” başlıklı bölümde maddeler halinde sıralanan yönlendirici metinde üniversitelerden ya zorunlu ders, ya seçmeli ders ya da konuya ilişkin çalıştay ve konferans benzeri bilimsel etkinlik düzenlenmesi isteniyor. TCE dersleriyle ilgili YÖK’ün üniversitelere sunduğu maddeler şunlar:

1. Yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği dersini zorunlu ders olarak müfredata ekleyebilir.

2. Yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği dersini seçmeli ders olarak müfredata ekleyebilir.

3. Ders açılamaması durumunda her yarıyıl toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili her yarıyıl öğrenci katılımlı bir bilimsel etkinlik (seminer, çalıştay, konferans, kongre gibi) yapılması zorunludur...

MEB iptal etmişti

Gençleri eşcinsellik ve kimlik bunalımına itecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvası 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulanmış ancak Bakan Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle TCE Projesi tamamen iptal edilmişti. TCE projesinin iş ve toplumsal alanda sürdürücülüğünü ise Koç Holding’in yaptığı tespit edilmişti. Cinsiyetsiz toplumun hedeflendiği projeyle ilgili Koç grubunun yayınladığı “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” isimli raporda, “Biyolojik cinsiyet doğuştan gelen biyolojik özelliklerdir. Toplumsal Cinsiyet ise değiştirilebilir” deniliyordu.

İşte YÖK’ün skandal Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. Yükseköğretim Kurulu
  5. YÖK
  6. Tutum Belgesi
  7. TCE
  8. Avrupa Konseyi Sözleşmesi
  9. Haçlı Batı
  10. Yükseköğretim Kurumları Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersine Nasıl Yer Verebilir?
  11. Bakan Ziya Selçuk
  12. TCE Projesi
  13. Koç grubu
  14. İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

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  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ12 dk önce
    herkes esittir.insan ve cinsiyet ayrımcılıgı yapmayın

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