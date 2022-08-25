Sapkın paylaşımı yapanlara değil Akit’e yüklendi: Aile Bakan Derya Yanık’tan gecikmeli açıklama!

yeniakit.com.tr

Sosyal medyada Yeliz Günay ve Nuray Güler isimli sapkın ikili, bir bebekle "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" paylaşımı yapmış ve kamuoyunda infiale neden olmuştu.

Bu sapkın ifadelere yönelik çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen Aile Bakanı Derya Yanık, sapkın ikilinin eline düşen bebekle ilgili herhangi bir açıklama yapmayıp sessiz kalması dikkat çekmişti.

Akit'in haberinin ardından Aile Bakanı Derya Yanık sessizliğini bozdu

Malum konularda hemen harekete geçen Ali Bakanı Derya Yanık, günboyu tepki yağan konuyla ilgili açıklama yapma gereği duymadı.

Ancak Bakan Yanık, Akit'in konuyu haberleştirmesinin ertesi günü, imalı bir paylaşımda bulunarak sessizliğini bozdu.

Sapkın ifadelerle paylaşım yapanlara değil Akit'e yüklendi

Sapkınlık ifadeleriyle paylaşım yapanlara karşı sessiz kalan Bakan Yanık, konuyu "Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?" başlığıyla dün haberleştiren Akit'e yüklendi.

Ertesi günü açıklama yapan Bakan Yanık, sapkın ifadelerle paylaşım yapılan çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu açıkladı. Eşcinsel sapkınlığı normalleştirmeye çalışanları normal bir aile olduğunu ifade eden Bakan Yanık, haberimiz üzerine Akit'e 'gazetecilik yapma talimatı' verdi.

Yanık, şu ifadelerde bulundu:

Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz.

Bu konularda dedikodu içeren bilgilerle, Bakanlıkları itham etmek yerine, kendi işinizi yapmanız daha yerinde bir davranış olur. Zira biz işimizi yapıyoruz!

Bakanlıktan ise şu açıklama geldi

Aile Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Aile Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanmayan açıklamada şu ifadedelere yer verildi:

Sosyal medyada yer alan iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Bakanlığımız tarafından paylaşımı yapan kadınların kimlik ve adres bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan talep edilmiştir.

Gelen bilgi uyarınca kayıtlı ikamet adresine inceleme yapılmak üzere gidilmiş ancak kişilerin kayıtlı ikametlerinde olmadıkları görülmüştür. Bunun üzerine İstanbul İl Müdürlüğümüz tarafından paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidilmiş ve Yeliz Günay ile görüşülmüştür.

Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir.

Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler’in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir.

Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını iki ailenin birlikte yaptığını söylemiştir.

Daha önce yapılan paylaşımlarda iddia edildiği gibi olayda herhangi evlat edinme durumu söz konusu değildir. Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

Yeliz Günay ve Nuray Güler isimli sapkın ikili, bir bebekle "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada kullanıcılar, çocuk istismarı yaptıkları gerekçesiyle ikiliye tepki göstermişti. Sapkınlığın normalleştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, skandal karşısında sessizliğini koruyan Aile Bakanlığı'nı göreve davet etmişti.

Öte yandan gelen tepkilerden sonra ikili, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

İşte o 'normal aile'nin o paylaşımları: