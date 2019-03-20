Katoliklerin %37'si kiliseye bağlılıklarını sorgulamaya başladı

yeniakit.com.tr Boyuna çıkıp duran tecavüzcü sapkın papaz haberleri Katoliklerin inançlarına darbe olarak iniyor. Son yapılan araştırmaya göre 2002’de kiliseye bağlılığını sorguladığını söyleyen Katolik oranı %22 iken, %15’lik bir artış yaşanarak bu oranın %37’ye vardığı tespit edildi.

Sübyancı papazlar katolisizme darbe üstüne darbe olarak iniyor

Amerika’da Gallup’un yaptığı araştırmadan, ne kadar Katolik’in nihayetinde Kiliseyi terk edeceği net değilse de, birçok kimse en yüksek seviyelerdeki çocuk istismarı ile Kilisenin mücadelesi konusunda hayal kırıklığına uğramış görünmektedir.

Haftalık olarak kiliseye giden Katoliklerin ise, daha az veya nadiren kiliseye gidenlere nazaran inançlarını terk etmeleri daha düşük ihtimal olarak tespit edildi. Papa Frances’e büyük güvenleri olduğunu söyleyen Katolikler ise %18 olarak tespit edildi.

Katolikler arasında 4’te 1 oranında insanın katolik lider ve piskoposlara güveni yok

Amerika’daki piskopos ve diğer Katolik liderlere hiç güveni olmadığını söyleyenler %26, Amerikalı Katolik papazlara hiç güveni olmadığını söyleyenler %25, Papa Frances’e hiç güvenmeyen %13 ve kendi kilisesindeki papazlara hiç güvenmeyen de %13 olarak tespit edildi. Kendi kilisesindeki papazlara Katoliklerin %59 oranında ise ciddi güven beslediği kaydediliyor.

Kadınların ise erkeklere nazaran Papa Frances’e daha çok güvendiği anlaşılıyor (%65’e %51).

Amerikan nüfusunun 51 milyonu, yani yaklaşık 5’te 1’i Katolik sayılıyor.