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Katoliklerin %37'si kiliseye bağlılıklarını sorgulamaya başladı

Zaten Hıristiyanlıkta ciddi azalmalar yaşanmaktayken, geride kalanlar içerisinde de son zamanlarda açığa çıkan sapkın papaz, piskopos ve kardinal vakalarının sorgulamaya yol açtığı ortaya çıktı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:31
Katoliklerin %37'si kiliseye bağlılıklarını sorgulamaya başladı

 yeniakit.com.tr  Boyuna çıkıp duran tecavüzcü sapkın papaz haberleri Katoliklerin inançlarına darbe olarak iniyor. Son yapılan araştırmaya göre 2002’de kiliseye bağlılığını sorguladığını söyleyen Katolik oranı %22 iken, %15’lik bir artış yaşanarak bu oranın %37’ye vardığı tespit edildi.

Sübyancı papazlar katolisizme darbe üstüne darbe olarak iniyor

Amerika’da Gallup’un yaptığı araştırmadan, ne kadar Katolik’in nihayetinde Kiliseyi terk edeceği net değilse de, birçok kimse en yüksek seviyelerdeki çocuk istismarı ile Kilisenin mücadelesi konusunda hayal kırıklığına uğramış görünmektedir.

Haftalık olarak kiliseye giden Katoliklerin ise, daha az veya nadiren kiliseye gidenlere nazaran inançlarını terk etmeleri daha düşük ihtimal olarak tespit edildi. Papa Frances’e büyük güvenleri olduğunu söyleyen Katolikler ise %18 olarak tespit edildi.

Katolikler arasında 4’te 1 oranında insanın katolik lider ve piskoposlara güveni yok

Amerika’daki piskopos ve diğer Katolik liderlere hiç güveni olmadığını söyleyenler %26, Amerikalı Katolik papazlara hiç güveni olmadığını söyleyenler %25, Papa Frances’e hiç güvenmeyen %13 ve kendi kilisesindeki papazlara hiç güvenmeyen de %13 olarak tespit edildi. Kendi kilisesindeki papazlara Katoliklerin %59 oranında ise ciddi güven beslediği kaydediliyor.

Kadınların ise erkeklere nazaran Papa Frances’e daha çok güvendiği anlaşılıyor (%65’e %51).

Amerikan nüfusunun 51 milyonu, yani yaklaşık 5’te 1’i Katolik sayılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:31
  1. Katolikler
  2. Kilise

YORUM YAZ

  • isa meryemisa meryem31 dk önce
    recep beye tessekür ederim kurandada yaziyor herkez din degistirebilir Elham dürüllah Allah ya isa resül üllah hiristiyanlar adam kayirmaz hele katolikler asla bu yazimi yayinlayacak serefe namusa sahip degilsin cünkü sende akp lisin Allah cc kulananlarsan degilsen deki yeni zeldandaya giden 2 kisi icin 1 milyondan fazla yakit ödedi halkimiz thy dururken iste senin inancin
  • yolnarieyolnarie33 dk önce
    PAPAZLERIN YÜZDE 90 cocuklari tecavüz ediyor arti rahibeleri tecavüz ediyorlar ve dogan cocuklari öldürüp gömüyorlar iste papazlarin inanci TECAVÜZ ETMEKSONRA PAZARDAN PAZARA sözde bir seyler okur santana tantana hesabi budur bunlarin inanci ismi iananc kendisi yok.
  • intertiumintertium41 dk önce
    umarım müslüman olurlar anlarlar bu dinin hayır getirmediğini ne ahirette ne bu dünyada
  • Ahmet SucuAhmet Sucu1 sa önce
    Bunlarda Hristiyanların Ensarı.

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