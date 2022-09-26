Sapkın ilahiyatçıdan skandal şov! Sicili çok kabarık çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun ilahiyatçısı olarak bilinen yazar Fatma Yavuz, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki göstererek komik bir şova imza attı. Sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaşan Yavuz, "Sen nasıl ilahiyatçısın" dedirtti.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Protestolar kapsamında bazı kadınlar Amini'nin ölümüne tepki göstererek, saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaştılar.

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz da sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaşarak bu şova destek verdi.

"Başını örtme ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur"

Yavuz, paylaşımına "Sevgili kız kardeşim #MahsaAmini , davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!" notunu düştü.

Her gün bir başka herze yumurtlayan Fatma Yavuz kim?

Yapmış olduğu çıkışlar nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göstermelik talimatıyla buradaki görevinden alınmıştı.

Alkol servisi yaptı

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

Sözde soykırıma destek çıktı

Bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Ermeni kökenli Yavuz, sözde Ermeni soykırımına destek veren paylaşımlarda bulundu.

Yavuz, katıldığı bir Youtube programında "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum" demişti.