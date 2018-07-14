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Sapkın anneye 40 sene hapis cezası!

Amerika'da 2 yaşındaki kızını cinsel istismar için pazarlamaya çalışan kadın, 40 yıl hapis cezası aldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:58
Sapkın anneye 40 sene hapis cezası!

Kendi kızına cinsel istismarda bulunulması için çalışan 25 yaşındaki Sarah Marie Peters’ın cezası Perşembe günü belli oldu.

ABD’nin Montgomery County bölgesindeki polisler, internet üzerinden 2 yaşındaki kızını  1200 dolar karşılığında pazarlamaya çalışan kadınla anlaşmış gibi yaptı.

Otobüse binerek kızını getiren kadın tutuklandı.

22 Şubat’ta yakalanan Sarah Marie Peters’a 40 yıl hapis cezası verilirken, ufak çocuk korumaya alındı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:58
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