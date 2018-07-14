Sapkın anneye 40 sene hapis cezası!

Kendi kızına cinsel istismarda bulunulması için çalışan 25 yaşındaki Sarah Marie Peters’ın cezası Perşembe günü belli oldu.

ABD’nin Montgomery County bölgesindeki polisler, internet üzerinden 2 yaşındaki kızını 1200 dolar karşılığında pazarlamaya çalışan kadınla anlaşmış gibi yaptı.

Otobüse binerek kızını getiren kadın tutuklandı.

22 Şubat’ta yakalanan Sarah Marie Peters’a 40 yıl hapis cezası verilirken, ufak çocuk korumaya alındı.