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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son birkaç gündür ağırlanan Sinan Sardoğan sabıkalı sapık çıktı.

Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda, Sinan Sardoğan'ın köyün neredeyse bütün kadınlarına sapıkça mesajlar attığı ifşa oldu. Ayrıca Sardoğan'ın taciz başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Programa telefonla bağlanan birçok kadın Sinan Sardoğan'ın kendilerine yönelik tacizlerini anlattı.

Tescilli bir sapığı ısrarla programında ağırlayıp, önüne etekle çıkan Müge Anlı da sapığın bakışlarına maruz kaldı.

Sapıkları ağırlıyorlar, oralarını buralarını açıyorlar! Sonra da şikayet et

Stüdyodaki Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'ya sapıkça baktığı iddia edildi. Bir sapığı stüdyoda ağırlayıp, uygunsuz kıyafetle önüne çıkan Müge Anlı, kaçınılması imkansız sondan bir de şikayet etti.

Müge Anlı programda Sinan Sardoğan'a, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi.

Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" ifadeleri ile sesini yükseltirken Müge Anlı 'bakıyorsun, bakma!' diye bağırmaya devam etti.