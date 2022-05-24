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Okur Postası 'Sapı bizden kör baltalar'
Okur Postası

'Sapı bizden kör baltalar'

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu 'Sapı bizden kör baltalar' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 22:11:00 -
'Sapı bizden kör baltalar'

Müslümanım diyeceksin.

Namazında, orucunda, belki de hacca da gittin veya yazıldın.
Orucunu da tutuyorsun. Çenen de güzel laf ediyor. Yeri geldi mi; Hoca, müftü, alim kesiliyorsun.
Lakin, paylaşımlarına bakıyorum.
Ne kadar solcu, ateist, komünist, faşist, Kemalist varsa….
Hepsi; Paylaşımlarına “Beğeni” ya da “Mükemmel” butonu ile katkı sağlıyorlar.
****
Bu da yetmedi.
Daha tehlikelisi;
Salya sümük ne kadar hakaret, küfür, istihza ve iftira varsa “yorum” adı altında;
Yazdığın o ucube yazının altında sıralıyorlar.
Kime karşı?
Tabii ki, İslam’a ve muhataplarına karşı.
Buna kim sebebiyet veriyor?
Elbette ki sen? Ne adına? “Özgür Düşünce” adına. “Haksızlığa Karşı Susan Dilsiz Şeytandır” hadisine sarılmak adına.
“Demokrasi” adına.
Ve belki de, “Yeminli Erdoğan Düşmanlığı” adına.
****
İşte sen Kaporta Müslümanısın.
Sektörel Müslümansın.
Islık komutlarına göre kıvıran,
Usta bir dansözsün.
Bu memleket,
Tarihten beri ne çekiyorsa,
Hep sizin gibi münafıkların yüzünden çekti, çekmeye de devam ediyor.

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