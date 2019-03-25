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Şaphane’ye yeni itfaiye aracı

Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) Şaphane Belediyesi’ne itfaiye aracı hibe ettiği bildirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
Şaphane’ye yeni itfaiye aracı

Türkiye Belediyeler Birliği, (TBB) Şaphane Belediyesi’ne itfaiye aracı hibe ettiği bildirildi.


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından birlik üyesi olan Şaphane Belediyesi’ne hibe edilen itfaiye aracının yapılan tanıtım törenine, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.


İtfaiye aracı hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Daşhan,"ŞaphaneBelediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Aracımız Şaphane ilçemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
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