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Şaphane’de zihinsel engelli bakım evi yapımında sona gelindi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde zihinsel engelli bakım evinin yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Şaphane’de zihinsel engelli bakım evi yapımında sona gelindi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde zihinsel engelli bakım evinin yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Şaphane için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırmak için büyük gayret ve emek sarfettiğimiz engelli bakım evimiz en kısa sürede faaliyete geçecektir. İlçemize kazandırdığımız bu tesis için çalışmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize müracat etmelerini istiyorum. Çarşı merkezde bulunan Belediyemize ye ait 3 katlı binanın zihinsel engelli bakım evi olarak yapılması için gerekli çalışmaların sonuna geldik. 3 katlı binanın zihinsel engelli bakım evi olarak yapılması bölgemiz içinde oldukça önemli bir yatırımdır. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın tüm ihtiyaçları için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Binamız 2019 yılı içerisinde hizmete girecektir. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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