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Şaphane’de köylerde kilitli parke taşı çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş köy ziyaretleri gerçekleştirdi ve ilçe stadında incelemelerde bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
Şaphane’de köylerde kilitli parke taşı çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş köy ziyaretleri gerçekleştirdi ve ilçe stadında incelemelerde bulundu.


Şaphane ilçesine bağlı Karamanca, İnceğiz, Gürkuyu, Uğurlugüme ve Çamköy’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Göktaş, alt yapı ve kilitli parke taşı döşeme işleri hakkında köy muhtarından bilgi aldı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.


Göktaş daha sonra Şaphane Stadına geçti. Stadda yapılması gereken bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alıp çalışmaların bir an önce başlanması yönünde gerekli talimatları verdi. Kaymakam Göktaş’a yapmış olduğu incelemelerde, İlçe Özel idare Müdürü Mehmet Ötürk, İl genel Meclis Üyeleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
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