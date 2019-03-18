Şaphane’de köy yollarına sıcak asfalt atma çalışmaları Kütahya’nın Şaphane ilçesinde köy yollarında sıcak asfalt atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde köy yollarında sıcak asfalt atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemiz ile Üçbaş köyümüz arasında, geçen yıl genişletme çalışmaları yapılan yolun tam olarak oturması ve kış şartlarının geçmesi için beklediğimiz 5 kilometrelik yolumuzun sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladık. Devletimiz köy yollarınrımızdaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor.Üçbaş köyü halkımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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