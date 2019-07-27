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Şaphane’de Belediye aş evi yenileniyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde aş evi olarak kullanılan belediyeye ait binada tamir ve tadilat çalışmalarının başladığı bildirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Şaphane’de Belediye aş evi yenileniyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde aş evi olarak kullanılan belediyeye ait binada tamir ve tadilat çalışmalarının başladığı bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde bulunan ve halkımızca düğünlerde aş evi olarak kullanılan belediye aş evinde tadilat ve tamirat işlerine başladık.Halkımızın daha iyi ve güzeline layık olacak nice tesisler yapmayı, Şaphanemizi güzelleştirmeyi tüm hemşehrilerim adına bir borç biliriz ve yapmaya mukteteriz inşallah. Hizmetlerimiz aralıksız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
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