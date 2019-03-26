Şaphane’de 8 üreticiye bin 250 adet muşmula fidanı dağıtıldı
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 8 üreticiye 45 dekar alana dikilmek üzere bin 250 adet muşmula fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.26 Mart 2019 Salı 10:36
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 8 üreticiye 45 dekar alana dikilmek üzere bin 250 adet muşmula fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.
İlçe Tarım Müdürlüğü binası önünde yapılan törene Şaphane Kaymakamı Lutfüllah Göktaş ve daire amirleri katıldı.
Alternatif ürün üretmine önem verdiklerini belirten Kaymakam Lütfullah Göktaş, ’’İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdare bütçesinden finanse edilen muşmula yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında 8 üreticimize toplam 45 dekar alana dikilmek üzere bin 250 adet muşmula fidanı dağıtımı gerçekleştirildik. Hedefimiz kiraz ve vişne üretimi yanı sıra, alternatif ürünlere de üreticilerimizi yönlendirmek. Üreticilerimizehayırlı olsun ifadelerini kullandı.
Dağıtım törenine Kaymakamımız Sayın Lütfullah GÖKTAŞ ve daire amirleri katıldı.
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