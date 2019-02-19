Şaphane’de 500 kişilik istihdam sağlayacak akıllı sera çalışması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde akıllı sera kurulumu ile ilgili çalışmaların başladığı bildirildi.

M.T.A Tarafından Üçbaş köyü mevkinde bin 600 metre den çıkarılan sıcak su kuyusundan, Ayvacık, Karamustafalar, Üçbaş, Karaağıl mahallesi bölgesinde kurulacak 700 dönüm örtü altı akıllı sera kurulumu çalışmaları ilk etap görüşmeleri, ilçe kaymakamı ve firma yetkilileri ile birlikte, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır veBelediye Başkanı Rsim Daşhan’ın katımıyla gerçekleştirildi.

Projenin tamamının dört yıl süreceği ve500 kişiye istihdam sağlayacağı, 14 tane daha sıcak su sondaj kuyusunun açılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Göreve geldiğimiz den bugüne ilçemize yabancı yatırımcı araştırma ve görüşmelerimizin bir tanesi daha meyvesini verdi.İnşallah ilçemiz ve bölge halkına büyük katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.