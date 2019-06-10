Şaphane Ziraat Odası Başkanı kiraz üreticisini uyardı Türkiye’nin Kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler kiraz sineği konusunda uyarıldı.

Türkiye’nin Kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler kiraz sineği konusunda uyarıldı.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bialaloğlu, ’’yaptığı açıklamada, ’’Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kiraz bahçelerinde asılı bulunan feromon tuzaklarında yapılan fenelojik gözlemler sonrasında, ilçemizde üretilen kirazlarda ekonomik olarak ciddi zararlar veren kiraz sineği ile ilgili, üreticilerimizce kimyasal mücadele çalışmalarına başlanması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.