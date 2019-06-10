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Şaphane Ziraat Odası Başkanı kiraz üreticisini uyardı

Türkiye’nin Kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler kiraz sineği konusunda uyarıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Şaphane Ziraat Odası Başkanı kiraz üreticisini uyardı

Türkiye’nin Kiraz ve vişne ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üreticiler kiraz sineği konusunda uyarıldı.


Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bialaloğlu, ’’yaptığı açıklamada, ’’Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kiraz bahçelerinde asılı bulunan feromon tuzaklarında yapılan fenelojik gözlemler sonrasında, ilçemizde üretilen kirazlarda ekonomik olarak ciddi zararlar veren kiraz sineği ile ilgili, üreticilerimizce kimyasal mücadele çalışmalarına başlanması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
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