Şaphane doğalgaza kavuşuyor Kütahya’nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Gediz -Şaphane-Simav Botaş doğal gaz ana boru hattı tamamlanmış olup, ilçemiz dağıtım vanası ve binası ışık tepe arkası sarı kayalar mevkine yapılmış. İnşallah ilçemiz şehir merkezine dağıtımı hızla tamamlanıp önümüzdeki kış sezonuna yetiştirilecek.

İlçemize kazandırılan bu büyük ve önemli yatırım için hükümetimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyor ilçemiz halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.