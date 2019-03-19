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Şaphane doğalgaza kavuşuyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 09:58
Şaphane doğalgaza kavuşuyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde doğalgaz hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Gediz -Şaphane-Simav Botaş doğal gaz ana boru hattı tamamlanmış olup, ilçemiz dağıtım vanası ve binası ışık tepe arkası sarı kayalar mevkine yapılmış. İnşallah ilçemiz şehir merkezine dağıtımı hızla tamamlanıp önümüzdeki kış sezonuna yetiştirilecek.


İlçemize kazandırılan bu büyük ve önemli yatırım için hükümetimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyor ilçemiz halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:58
  1. doğa

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