Sapanca’da tekrarlanan seçimde muhtarlık babadan oğula geçti

Sakarya’nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi’nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde 20 yaşındaki Rasim Kösemen muhtar seçildi. Böylece muhtarlık babadan oğula geçmiş oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının 10.05.2019 tarih ve 4345 sayılı kararı gereğince iptal edilen Sapanca’nın İlmiye Mahallesi Muhtarlık seçimleri bugün gerçekleştirildi. 83 seçmeni bulunan mahallede Yalçın Kösemen ve Rasim Kösemen muhtar olmak için yarıştı. 68 seçmenin oy kullandığı muhtarlık seçiminde 45 oyla oyların yüzde 70’ini alan Rasim Kösemen, İlmiye Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu. Yalçın Kösemen 20 oyda kalırken, sandıktan 2 zarf boş, 1 zarfta ise 2 oy pusulası çıktığı için iptal oldu. Böylece mahallede muhtarlık babadan oğula geçmiş oldu.