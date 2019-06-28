Sapanca’da muhtarlık hizmet bürosu açıldı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Seçim vaatleri arasında bulunan “Muhtarlık Hizmet Bürosu” hayat buldu.

İlçede görev yapan muhtarların işlerini daha hızlı ve rahat halledebilmeleri için tahsis edilen, “Muhtarlık Hizmet Bürosu” Sapanca ilçesindeki 29 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen muhtarlar toplantısının ardından tanıtımı gerçekleştirildi. Sapanca Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Mahalle Muhtarları taleplerini Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve daire müdürlerine tek tek ilettiler. Soru, cevap şeklinde gerçekleşen toplantı sonunda muhtarlar taleplerini yazılı olarak, tanıtımı ve açılışı yapılan Muhtarlık Hizmet Bürosu’na takdim ettiler.

Sapanca Belediyesi binası giriş katında hizmete açılan Muhtarlık Ofisinde, muhtarların her türlü iş ve işlemlerini yerine getirebileceklerini ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Muhtarlarımızın hepsi bizim için çok değerli. Yüklendikleri görev bakımından önemli bir vazifeyi yerine getirmekteler. Mahalle muhtarlarımız açtığımız hizmet ofisine gelerek her türlü talep ve önerilerde bulunabilecekler. Bu irtibat bürosunu açmamızın tek amacı, vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde hizmetin ulaşmasıdır. Bu büromuzda görevli olan personelimiz muhtarlarımızla irtibat halinde olarak, taleplerini alacak ve talepleri ilgili başkan yardımcıları, daire müdürlerine yönlendirerek takibini yapacak. Bu sayede muhtarlarımıza daha hızlı dönüş yapılarak, vatandaşlarımız da daha kısa sürede hizmet almış olacaktır. Bize iletilen sorunları belediye bünyemizdeki bu birim ile süratle çözüme kavuşturmuş olacağız. Muhtarlık Hizmet Büromuz muhtarlarımıza ve Sapancalı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Göl Mahalle Muhtarı Hatice Cebeci ise, “Bugün belediye başkanımız biz muhtarlara güzel bir ofis hediye etti. Burada amaç Sapancalılara daha iyi hizmet edebilmek için yerinde şikâyetleri dinleyip bir an önce çözüm üretebilmek olduğuna inanıyoruz. Vatandaşa daha iyi daha hızlı hizmet verebilmek için çok iyi, yerinde ve başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum, projenin biz muhtarlara ve tüm Sapancalılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.