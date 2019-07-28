Sapanca Gölü’ndeki aramalara ara verildi Kocaeli’de Sapanca Gölü’nde gezdikleri tekneden düşerek kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin’i arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Kocaeli’de Sapanca Gölü’nde gezdikleri tekneden düşerek kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin’i arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.



Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme sahilinden arkadaşları ile kiraladıkları tekne ile gezintiye çıktıkları Sapanca Gölü’ne düşerek kaybolan Eren Gültekin’i arama çalışmalarına ara verildi. Yaklaşık 7 saattir aranan Gültekin’in bedenine ulaşamayan dalgıç ekipleri, aramalara son verdi. Aramaların sabah erken saatlerde yeniden başlaması bekleniyor.

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