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Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği gölde kaybolan çocuğun cesedine dalgıç ekipleri tarafından ulaşıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 09:58
Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde Sapanca Gölü'ne girdikten sonra kaybolan Eren Gültekin'in cesedine, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT), itfaiye, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları kapsamında suyun 16 metre derinliğinde ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Gültekin'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde akraba ziyaretine gelen Eren Gültekin (13), dün iki arkadaşıyla Sapanca Gölü'nde sandala binerek göle açılmıştı.

Serinlemek için suya giren Gültekin, sudan çıkmamış, arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verilmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:58
  1. çocuk
  2. Eren Gültekin
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  4. Sapanca Gölü

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