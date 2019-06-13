Sapanca Belediyesi hoş geldin bebek ziyaretlerine devam ediyor

Sapanca Belediyesi, ilçede dünyaya gelen bebekleri güzel sürprizle karşılamaya devam ediyor.

Hizmet kapsamında belediye ekipleri, aylık olarak belirlenen yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ediyor.

Sapancalı ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere bir bir imza atıyoruz. Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Sapanca’da dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” dedi.