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Spor Santos Borre, Cengiz Ünder ve 5 oyuncu daha... Fenerbahçe gözünü kararttı!
Spor

Santos Borre, Cengiz Ünder ve 5 oyuncu daha... Fenerbahçe gözünü kararttı!

Roma'da kadroda istenmeyen Cengiz Ünder ve River Plate'in gol makinesi Santos Borre için kesenin ağzını açan Fenerbahçe yeni transferler peşinde.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:26:00 - 2021-03-16 09:31:34
Santos Borre, Cengiz Ünder ve 5 oyuncu daha... Fenerbahçe gözünü kararttı!

Deplasmanda rekor kırsa da, tarihinin en kötü iç saha performansını sergileyen Fenerbahçe'de krizden çıkmak için arayışlar sürüyor. Özellikle santraforlardan beklediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, tıkanan gol yollarını açmak için yeni çözümler deniyor.

Süper Lig'in en derin kadrosuna sahip olduğu halde bir türlü istikrarlı bir grafik sergileyemeyen Kanarya, çözümü yine transferde bulmaya çalışıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin, Roma kadrosunda düşünülmeyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder ve River Plate'de forma giyen Santos Borre için somut adım atacağı öğrenildi.

23 milyon euro piyasa değeri bulunan Cengiz Ünder ve 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Santos Borre için harekete geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, aynı zamanda 5 oyuncuyla daha ilgilendiği ileri sürüldü.

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın iddiasına göre o 5 isim şöyle:

Kenan Karaman, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış

 

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