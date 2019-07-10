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Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.


Daha çok kurnazlıklarıyla zihinlerde yer edinen tilkiler, vahşi hayvanlar olarak bilinse de insanlarla iletişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Türkiye’de hemen her bölgede görülen tilkiler, özellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. Her ortama ayak uydurabilen bu hayvanlar, zaman zaman şehre yakın alanlara giderek beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.


Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde de bir tilki, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu. Şantiye çalışanlarından Mehmet Poyraz, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı. Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan tilki, her gün buraya gelmeye başladı. Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren tilkiye şantiye personelleri pencereden yiyecek uzatıyor. Evcil bir hayvan gibi davranan tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de şantiyeye gelen tilkiyi besleyen Poyraz’ın çektiği görüntüler yaşananları gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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