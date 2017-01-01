Şantiyeler çalışacak, teslimler yapılacak

Zorlu geçen yılın ardından 2019 ajandalarını doldurmaya başlayan sektör temsilcileri, bu yılı temkinli ve dengeli bir şekilde geçirmeyi planlıyor. Üretimi devam eden firmaların yanı sıra anahtar teslimleri için gün sayanlar, 2019’da tabir yerindeyse kontağı kapatmadan yol almaya devam edecek.

2019’a ümitle giren firma temsilcilerinin beklentileri ise şöyle:

-Zeki Celep-İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: İnşaat sektöründeki daralmaya rağmen, ülkemiz üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüme performansı sergiledi. Hükümetimizin uluslararası alanda sağladığı güçlü ekonomik ilişkiler ve dış yatırım çekme potansiyeli Türkiye’nin 2019’a güçlü bir şekilde gireceğini gösteriyor. İhlas Yapı olarak ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tamdır. Bunun bir tezahürü olarak, Ispartakule’de Bizim Evler 8, Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü’nde Marmara Evleri 4’te inşa çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz.

-Bahattin Uçar-Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı: Konut piyasası açısında hareketliliğin azaldığı 2018’de kendi projelerimiz tarafında tablo memnun ediciydi. İnşasında sona geldiğimiz Vadikoru projemizde dairelerin büyük kısmı sahiplerini buldu. Bununla birlikte ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin Park etabında da başarılı bir satış oranı yakaladık. Güneşli’deki Express 24, Küçükçekmece’deki Göl Plus projelerimizde de hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. İnşaat sektörü bu yılı da büyümeyle tamamlayacaktır. Önümüzdeki ayların inşaat sektörü açısından çok daha aktif geçeceğini düşünüyorum.

-İnanç Kabadayı- Egeyapı Yönetim Kurulu Başkanı: Geçtiğimiz yıl toplam 8 projeyle 2,5 milyar TL’lik yatırım hedefi koymuştuk. Bu hedeflerimize yakın durumdayız. 2019 yılından daha umutluyuz. 2019 yılında en az 2 projemizin lansmanını yapacağız. Bu projeler biri Çekmeköy, diğeri ise Beyoğlu projeleri olacak. 2019 yılında yabancıya vatandaşlık kanunu daha iyi duruma gelecek. 2019 yılında kurların stabil olmasını, faizlerin düşmesi bekliyoruz. Merkez Bankası da enflasyonun düşeceğini söylüyor. Ben de 2019 yılında olumlu bir havanın esmesini bekliyorum.

-Akın Karali-Metal Yapı Konut Genel Müdürü: Yılın son aylarında Blue Lake projemizde sadece Araplara satış yaptık. Yılın ilk üç ayı durgun geçebilir. Yerel seçimlerden sonra bir miktar hareketlilik olabilir. Yüksek kredi faiz oranları ve maliyetler sıkıntılı süreçte rol aldı. Vatandaşa yeni alım imkânları sunulmalıdır.

-Yaşar Aşçıoğlu-Aşçıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı: 2018’de sektör için doğru kararlar alındı. Ancak bunun satışlara tam anlamıyla yansıdığını söyleyemeyiz. Biz, satışlarımızın yüzde 90’ını yabancılara yaptık. 2019’un 2018’den daha iyi geçeceğini ümit ediyorum. Türk ekonomisini kalkındırmak için yurt dışından girdi sağlamamız gerek. Yurt dışında iş yapmalıyız. Yurt dışında inşaatçı açığı var. Orada ciddi işler alarak ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Yatırımcı getiriyoruz. Yurt dışından para getirmemiz gerekiyor. Biz Aşçıoğlu olarak bunu yerine getiriyoruz.

-Nazmi Durbakayım-İNDER Yönetim Kurulu Başkanı: 2019 yılı sektörümüz için umut yılı olacak. Konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların devreye gireceğini, ekonomik belirsizlik nedeniyle bekletilen yeni projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağını umut ediyoruz. Yurtdışı satışlarda ise kesinlikle yeni rekor seviyelere çıkılacağını ülkemize en az 15-20 milyar dolar dövizi girişi sağlanacağını öngörüyoruz.