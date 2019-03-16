Şantiyedeki bekçiden haber alınamıyor Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya’dan haber alınamıyor.

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya’dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Acıçay’ın taşması sonucunda şantiye bekçisi Mustafa Kaya kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında bölgeye emniyetten dalgıçlar gönderildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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