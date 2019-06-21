Şantajcı ‘TFF Temsilcisi’ çıktı

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın danışmanı (aynı üniversitenin eski genel sekreter vekili) olan ve rektörün kızı Ayşe İnan’dan şantajla 1,1 milyon TL alan Ramazan Kalaycı, şu anda aktif ve faal bir TFF temsilcisi.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, ’Hakem Odası’ isimli köşe yazısında, Kalaycı’nın Futbol Federasyonu temsilcisi olduğunu yazdı.

Ünal’ın köşe yazısı şöyle:

"Medya, birkaç gündür bu haberle çalkalanıyor; Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın danışmanı (Aynı Üniversitenin eski genel sekreter vekili) olan Ramazan Kalaycı, rektörün kızı Ayşe İnan’dan şantajla 1,1 milyon TL almış!

Gazetelerde yer alan haberlere göre “İddianamede” skandal olay şöyle anlatılıyor: 2009’dan bu yana Koç Üniversitesi rektörü olan Umran İnan’ın kızı Ayşe İnan, 2014’te üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evleniyor. İkilinin arasında bir süre sonra anlaşmazlık başlıyor. İddiaya göre, Ayşe İnan bir gün evde uyuşturucu madde kullandığı sırada eşine yakalanıyor. Kani İrfan Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikâyet etmekle korkutuyor.

Ayşe İnan samimi olduğu rektör danışmanı Ramazan Kalaycı’dan yardım istiyor.

Olayı araştırdığını ileri süren Kalaycı, iddiaya göre Ayşe İnan’ı “Polis ve MİT’in elinde kayıtların var. Narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş. Benim üst düzey devlet içerisinde, emniyet ve MİT’te tanıdıklarım var. Bütün bu kayıtların hepsini hallederim” diyerek korkutmaya başlıyor.

İnan, Kalaycı’nın hakkındaki kayıtları sildirmek üzere kendisinden parça parça 1,1 milyon lira alıyor.

Rektör İnan’ın durumdan haberdar olması üzerine olay savcılığa yansıtılıyor. Rektörün de şahit olarak ifadesine başvurulmasının ardından Ramazan Kalaycı gözaltına alınıyor. Yapılan araştırmada hesabında yüklü miktarda para tespit ediliyor.

Kalaycı’nın Ayşe İnan’dan içinde bulunduğu ruhsal çöküntüden faydalanarak ve ona Ankara ile İstanbul’da bulunan yedi ayrı yere “bu işi temizlemek” için para verdiğini söyleyerek toplam 1 milyon 100 bin lira aldığı ortaya çıkıyor.

Kalaycı hakkında “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” ve “Resmî belgede sahtecilik” suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi Kalaycı, Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Olay buraya kadar böyle...

Peki, kim bu Ramazan Kalaycı? Sıkı durun!

Şu anda aktif ve faal bir TFF temsilcisi. En son 26 Mayıs 2019’da Fenerbahçe-Antalyaspor maçının temsilcisi olarak görev almış.

Üstelik Koç Üniversitesi Rektör Danışmanı’nın, Fenerbahçe maçına temsilci olarak tayin edilmesi de çok şık değil!

Bu kişi, bir sezon boyunca Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarına gitti ve rapor tuttu!

Temsilcinin kim ve ne olduğunu bilmeyenler için yazalım; “Maç temsilciye emanettir. Müsabakada, TFF Başkanı’nı temsil eden kişidir.”

Federasyon’un şu ana kadar ne yaptığını bilmiyoruz.

Anlaşılan o ki; üç yıldır temsilcilik yapan bu kişi, TFF temsilciliği sayesinde çok sayıda emniyet mensubu ile dostluk kurmuş da olabilir.

1) Ramazan Kalaycı’nın TFF bünyesinde temsilci yapılmasını kim ya da kimler sağlamış? Kimler tavsiye etti, kimler aracı oldu?

2) 15 Temmuz sonrası, temsilcilerin bir kısmı FETÖ’cü çıktı? O günlerde de yazmıştım, bunları bünyeye kimler soktu, aracılar kim ya da kimlerdi?

3) Düşünebiliyor musunuz; söz konusu kişi bir hakem olsaydı memleketin hâli nice olurdu?

4) Temsilci yapılan kimseler için “referans” ya da “kefil” aranmalı ve bu durum kayıt altına alınmalı"