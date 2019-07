Sansürün Kaldırılışı’nın 111. Yıldönümü

Adana’da 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 111. yıldönümü Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) gerçekleştirdiği etkinlikle kutlandı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Baro Başkanı Av.Veli Küçük, ÇGC Mali Sekreteri Mutlu Mete, Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Uri, Hüseyin Arat ve Yusuf Baştuğ, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ile basın mensupları katıldı.

Etkinlik çerçevesinde ilk olarak; kadın gazeteciler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konularak,Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş basın mensupları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katılımcılar daha sonra Basın Özgürlüğü Anıtı’na geçti.

Katılımcılar saygı duruşunda bulunduktan sonra ÇGC Başkanı Esendemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Baro Başkanı Av.Küçük, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Basın Anıtı’na çelenk koydu. Başkanlar daha sonra Özgürlük Meşalesini birlikte yaktı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir burada yaptığı konuşmada, Türk basınının her geçen gün kan kaybettiğini, demokrasilerdeki 4. güç olma işlevini yitirdiğini ve kontrol edilebilir bir noktaya gerilediğini dile getirdi.

Başkan Esendemir, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Geçmişte ‘Ali Kararnamelerle’ baskı altına alınan ve sansürlenen Türk basını; bugün de devam eden uygulamalar ve süregelen çeşitli yöntemlerle sansür edilirken, basın özgürlüğünden ve sansürün kaldırıldığından bahsetmek asla sözkonusu olamaz. Ekonomik ve siyasi koşulların aleyhinde gelişmesi sonucu, teknolojik gelişmelerin de gerisinde kalan basın güç kaybetmiş, iktidarların kontrol etme arzusuna yenik düşmüş, güvenilirliğini yitirmiştir."

Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı konuşmada, ekonomik özgürlüğü olmayan basının birilerine dayanmak, bağlanmak ve oradan talimat alarak iş yapmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, basın özgürlüğünün olmazsa olmazının ekonomik özgürlüğünden geçtiğine dikkat çekti.

Başkan Karalar konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Ekonomik özgürlüğü olmayan her kuruluş, her yapı, her insanın birbirine dayanmak, bağlanmak, oradan talimat alarak iş yapması kaçınılmazdır.Dolayısıyla yerel basının da ekonomik özgürlüğü olmazsa aynı sonuçlar doğar. Basının çok önemli bir görevi ve misyonu vardır. Demokrasilerde 4.güçtür. Ama bu gücünü yerine getirebilmesi için o şartların da oluşması gerekir. Ne yazık ki; son yıllarda zaten sıkıntıda olan yerel basında, genel basında daha çok sıkıntıya girmiştir. Hele hele son dönemlerde yerel basının gelirinin azaltılması konusunda alınan karar yerel basını bir sıkıntıya daha düşürmüştür.

Dileğimiz O’dur ki; çok kısa sürede basının da ülkenin de önü açılır.

Demokratik bir ülke yapısına kavuşur. Türkiye basını da görevini yapar. Çünkü basının görevini yapması, halkın doğru haber alma görevini yapması, bu ülkede çok önemlidir. Eğer basın bir ülkede haber alma özgürlüğünü yerine getiremiyorsa, bir yerlerden talimat alarak yapıyorsa, o ülkede demokrasiden bahsetmek zaten söz konusu değildir. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi. Biz yerel basının her zaman yanındayız. Düzgün, doğru ve objektif olarak yayın yapan, vatandaşın haber alma hakkını yerine getiren yerel basının yanındaydık, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak da yanında olmaya devam edeceğiz.”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ta törende yaptığı konuşmada; özellikle son 17 yılda basının eskisi kadar özgür olmadığını, dünya genelinde Türk basınının özgürlük klasmanında son sıralarda yer aldığını ifade etti.