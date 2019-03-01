Sansürü protesto eden 15 gazeteciye gözaltı Cezayir’de basına sansürü protesto eden 15 gazeteci gözaltına alındı.

Cezayir’de basına sansürü protesto eden 15 gazeteci gözaltına alındı.

Gazeteciler, başkent Cezayir’deki Basın Özgürlüğü Meydanı’nda devlet tarafından basına uygulanan sansürü protesto etti. Ellerinde “Sansüre hayır” “Basın özgürlüktür” yazılı pankartlar taşıyan gazeteciler, Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’nın beşinci dönem adaylığının protesto edildiği eylemleri takip eden basın mensuplarına yönelik baskıları kınadı. Gazetecilerin eylemini dağıtmak için harekete geçen güvenlik güçleri 15 gazeteciyi gözaltına aldı. Cezayir halkı uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika’nın 5. dönem devlet başkanlığı için aday olmasını protesto ediyor.

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