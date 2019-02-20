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Sansar yolunu şaşırdı

Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
Sansar yolunu şaşırdı

Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.


Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde gündüz saatlerinde dolaşan ve insanlardan kaçmayan sansar, köylüleri bile şaşırttı. Genellikle akşamları çift olarak dolaşarak kümes hayvanlarını öldüren sansarlar, Hakkari’de ise alışılmadık bir şekilde görüntülendi.


Köy sakinlerinin cep telefonu ile görüntülenen sansarın rahatlığı, dikkatlerden kaçmadı. Çocukların kartopu ve kova atmasına rağmen rahatlığını bozmayan sansar, daha kaçarak köyün içinde izini kaybettirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
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