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Şans Topu çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 648 bin 200 lira 40 kuruş ikramiye kazandı

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:22
Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 920'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 648 bin 200 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 592 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 734 kişi 88 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 395 kişi 25 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 45 kişi 13 lira 55'er kuruş, 3 bilen 81 bin 855 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 169 kişi 4 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 184 bin 557 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kütahya'nın Simav ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 160 bin 663 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 860 bin 991 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 147 lira 51 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:22
  1. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  2. Şans Topu

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