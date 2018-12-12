0553 313 94 23

Şans Topu çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 lira ikramiye haftaya devretti

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:46
Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 lira 99 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 91 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 158 kişi 419 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 264 kişi 38 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 641 kişi 23 lira 80'er kuruş, 3 bilen 69 bin 584 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 42 bin 340 kişi 7 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 143 bin 983 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 544 bin 405 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 937 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 287 lira 66 kuruş aktarıldı.

(Bitti)


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:46
  1. Şans Topu çekildi (2)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan hükümeti bütçe krizinde Brüksel'e yeni teklif sundu
    1. İtalyan hükümeti bütçe krizinde..
    2. İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan..
    3. Voleybol: Toplu sonuç
    4. Pompeo'dan "Suudi Arabistan ile..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Bağdat Valiliği Maliki'den Sadr'a..
    7. Sayısal Loto çekildi (2)
    8. Kenya Milli Günü resepsiyonu
    9. FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    12. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    13. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    14. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına doğru
    15. Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli..
    16. Soma'da kömür madenindeki göçük
    17. Küme hattına gerileyen Fenerbahçe..
    18. Şans Topu çekildi (2)
    19. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    20. Şans Topu çekildi (1)
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!