Şans Topu çekildi (1)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 920'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 9, 11, 19, 31 ve artı 11 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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