Sanremo'yu Mısır kökenli Mahmood kazandı

MADRİD (AA) - İtalya'nın dünyaca ünlü Sanremo Şarkı Yarışması'nı, "Soldi" (Para) adlı rap şarkısıyla babası Mısırlı İtalyan şarkıcı Mahmood kazandı.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen ve 5-9 Şubat tarihlerinde yapılan Sanremo Şarkı Yarışması'nda, 24 İtalyan şarkıcı arasından 27 yaşındaki Mahmood birinci oldu. Annesi İtalyan babası Mısırlı Milano doğumlu Mahmood, iki ay önce de Sanremo Şarkı Yarışması'nın gençler kategorisini kazanmıştı.

Yoksul mahallelerde paranın aile ilişkilerini nasıl değiştirdiğinden bahseden, içinde "Ramazan" ve "Nargile" kelimeleri geçen "Soldi" adlı şarkısının bir mısrasında Arapça kelimeler de kullanan Mahmood, "çocukluğunu hatırlattığı" için şarkının bir yerinde Arapça kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Mahmood, Sanremo'yu kazanmasından dolayı İtalyan devlet televizyonu Rai'den gelen, İtalya adına bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma teklifini de kabul etti.

Bu arada Mahmood'un Sanremo'daki başarısı, ülkedeki göçmenlerle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Mahmood'un Sanremo'yu kazanmasını, Twetter'da yaptığı paylaşım ile eleştirdi. Salvini, "Mahmood...Yani... Bu mu en güzel İtalyan şarkısı? Ben Ultimo'yu (İkinci olan şarkıcı) seçerdim. Siz ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada bazı gazeteciler ve sanatçılar Mahmood'a destek verirken, bazıları da "sonucu önceden belli olan bir birincilik" şeklinde eleştiriler yöneltti.

Sanremo Şarkı Yarışması'nda birincilik, yüzde 50 telefon, yüzde 30 yarışmayı izleyen gazeteciler, yüzde 20 de "Onur Jürisi"nin oylarıyla belli oldu. Bu yılki Onur Jürisi'nde yönetmen Ferzan Özpetek de yer aldı.



