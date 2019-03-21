"Sanremo'dan sonra ülkemde yabancı olduğu hissettim"

MADRİD (AA) - İtalya adına Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak şarkıcı Mahmood, Sanremo Şarkı Yarışması'nı kazanmasının ardından babasının Mısırlı olması nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

İtalya'da geçen şubatta düzenlenen Sanremo Şarkı Yarışması'nı kazanmasından bu yana ülkesinde tartışma konusu olan 26 yaşındaki Mahmood, La7 televizyonuna verdiği demeçte "Sanremo'dan sonra ilk defa ülkemde yabancı olduğu hissettim." dedi.

Yarışma sonrası kendisine yönelen ayrımcı söylemlere dikkati çeken Mahmood, "Sanremo'yu kazanmadan önceki hayat tecrübemde kendimi hiçbir zaman ırkçılık kurbanı olarak hissetmemiştim ama kazandıktan sonra ırkçı yorumlar gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Babası Mısırlı annesi İtalyan olan ve Milano kentinde doğan İtalyan vatandaşı Mahmood, Sanremo'yu kazandıktan sonra yaptığı açıklamada "Ben 5 yaşındayken babam bizi terk etti ama onun yokluğu yüzünden hiçbir zaman acı çekmedim. Annem endişeliydi ama ben güzel bir çocukluk geçirdim. Annem hiçbir şeyimi eksik etmedi. Sanremo'yu kazandıktan sonra babam telefon etti ve beni tebrik etti. Benimle gurur duyduğunu düşünüyorum." demişti.

Mahmood'un Sanremo'yu kazanmasını bazı sanatçı ve siyasetçiler de eleştirmişti. Aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter'dan, "Mahmood!! En güzel İtalyan şarkısı bu mu? Ben Ultimo'yu (ikinci olan şarkı) tercih ederdim." paylaşımında bulunmuştu.

Mahmood, "Soldi" adlı rap parçasıyla 14-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'yı temsil edecek.



