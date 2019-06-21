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Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin yıldönümü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’ya TBMM tarafından “Şanlı” ünvanının verilmesinin 35’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:26
Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin yıldönümü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’ya TBMM tarafından “Şanlı” ünvanının verilmesinin 35’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Vali Erin, mesajında, “Tarih boyunca meydana gelen bir çok medeniyetin doğduğu ve beslendiği şehir olan Şanlıurfa, nesilden nesile aktarılan zengin kültürel birikimi ve çok güçlü sosyal bağları sayesinde büyüme ve gelişmeye devam eden şehirlerin başında gelmektedir. Geçmişten günümüze bölgesinin en önemli sosyal, siyasal ve ekonomik merkezi olan Urfa, bu özelliklerinden dolayı her zaman işgallere açık olmuş, zaman zaman yıkımlar yaşamıştır. Bu işgallerden birinin de 1. Dünya Savaşı sonrasında parçalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun son toprak parçalarından olan Anadolu’da yaşandığı malumunuzdur. Uzun yıllar yaşanan savaşlar nedeniyle imkânları tükenen, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren Anadolu şehirlerinden biri olan Urfa, önce İngilizlerin, ardından Fransızların işgaliyle karşı karşıya kalmıştır. Farklı milletlerden oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinde iken, dünya savaşının galiplerinin sömürgesi haline gelen birçok toprak parçasının yanında, sömürgeyi, esareti kabul etmeyen tek millet, Anadolu’da yaşayan bu aziz millet olmuştur. Sahip olduğu medeniyet birikimi, etnik köken gözetmeden kurduğu güçlü sosyal ilişkileri, dinine, bayrağına, vatanına bağlılığı ve esarete karşı kahramanca duruşuyla Urfa halkının işgale karşı birlik ve beraberlik içinde direnerek zafere ulaşması, Anadolu’da bağımsızlık ateşini tutuşturan bir kıvılcım olmuş, ulusal bağımsızlığımızın elde edilmesinde de milletimize büyük heyecan vermiştir. Tarihteki önemi, insanının üstün meziyetleri ve bir ulusun bağımsızlığını elde etmesinde gösterdiği özverinin yanında, gösterdiği kahramanlık ve cesaretin nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Urfa’ya “Şanlı” ünvanını vermesi ve 2016 yılında İstiklal Madalyası ile ödüllendirmesi, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bunlardan haberdar olması, geçmişini bilip, geleceğine yön verebilecek kabiliyette yetişebilmesi için bu mirasın korunması bizim için en önemli görevlerden biridir. Aziz milletimizin bu mirasa her zaman sahip çıkacağına, bizleri bir ve beraber tutan, güçlü kılan milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalacağına şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş mücadelemizin baş kahramanları olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu nadide şehrimizin bağımsızlığını elde etmesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, bu cennet vatanın ebediyyen hür ve bağımsız olması için bugüne kadar gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Bu vesile ile Urfamıza Şanlı ünvanının verilmesinde emeği geçen eski Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman Doğan’a tüm Şanlıurfalılar adına teşekkür ediyor, sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum” İfadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:26
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