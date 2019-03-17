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Şanlıurfa’ya ek uçak seferleri müjdesi

Şanlıurfa 2019 yılında ek uçak seferleriyle daha fazla turist ağırlayacak.

17 Mart 2019 Pazar 17:44
Şanlıurfa’ya ek uçak seferleri müjdesi

Şanlıurfa 2019 yılında ek uçak seferleriyle daha fazla turist ağırlayacak.


2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa’dan turizm atağı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa - İstanbul arasında 3 ek sefer ile birlikte Şanlıurfa - İzmir seferlerinin de başlayacağı müjdesini verdi.


THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın verdiği müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Erin, turistlerin Göbeklitepe’yi ziyaret etmesini sağlayacaklarını belirtti.


Çapraz uçuş olarak Şanlıurfa Antalya ile bağlanacak


Vali Erin paylaşımında “THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı, Şanlıurfa-İstanbul arasına ilave 3 uçuş daha koyuyoruz. İzmir-Şanlıurfa hattı da başlayacak. Çapraz uçuş olarak Şanlıurfa’yı Antalya’yla da bağlamak istiyoruz. Turistlerin Göbeklitepe’yi ziyaret etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullanarak THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:44
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