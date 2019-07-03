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Şanlıurfaspor’a yapılabilecek mali destek istişare edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Şanlıurfaspor yeni kulüp başkani Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabulünün ardından, bugün de büyükşehir belediye başkani, merkez ilçe belediye başkanlari, stk başkanlari ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:34
Şanlıurfaspor’a yapılabilecek mali destek istişare edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Şanlıurfaspor yeni kulüp başkani Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabulünün ardından, bugün de büyükşehir belediye başkani, merkez ilçe belediye başkanlari, stk başkanlari ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Şanlıurfaspor’a yapılabilecek mali destek görüşüldü.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Karaatlı ile Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.


Kulübün mali durumunun görüşüldüğü toplantıda, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kulübe yapabileceği destek istişare edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:34
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