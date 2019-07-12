Şanlıurfa’nın turizm rotası oluşturuluyor

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ‘Edessa’dan Fırat’a Turizm Yolu Projesi’ni hayata geçiriyor.

Açık hava müzesi Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini ve saklı olan güzelliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak için çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki tarihi değerlere yönelik turizm rotası oluşturuyor. Birecik, Halfeti, Bozova ve Siverek ilçesine bağlı birçok tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartmak için başlatılan çalışmalar ile bölgenin turizm rotası oluşturulacak. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülecek proje, oluşturulacak rota kamp alanları, kazı çalışma alanları ve karavan konaklama alanlarını kapsayacak. Proje dahilinde ayrıca ilçelerde yeni yönlendirme tabelaları, restorasyon çalışmaları ve ilçe merkezlerinde turizm büroları ile turistlerin turizm rotasını sorgulayabilecekleri, destek alacakları, konaklama ve isterlerse kamp alanlarını öğrenebilecekleri turizm noktaları kurulacak.