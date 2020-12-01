Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı
Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı. Baydilli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Başkan'dan açıklama
Baydilli paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, tedbir amacı ile yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci inşallah atlatacağız. Tüm hastalarımıza dua eder, dua beklerim inşallah” ifadelerini kullandı.