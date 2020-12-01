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Korona Virüs Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:55:00 -
Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli koronavirüse yakalandı. Baydilli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başkan'dan açıklama

Baydilli paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, tedbir amacı ile yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci inşallah atlatacağız. Tüm hastalarımıza dua eder, dua beklerim inşallah” ifadelerini kullandı.

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