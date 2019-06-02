0553 313 94 23

Şanlıurfa’nın bayram lezzeti ‘külünçe’

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı öncesinden gelenek haline gelen ve bayramların olmazsa olmaz lezzeti külünçe, bu bayramda da bölge halkının sofralarını süsleyecek.

02 Haziran 2019 Pazar 10:56
Şanlıurfa’nın bayram lezzeti ‘külünçe’

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı öncesinden gelenek haline gelen ve bayramların olmazsa olmaz lezzeti külünçe, bu bayramda da bölge halkının sofralarını süsleyecek.


Sadece tatlı olarak değil, kimi zaman tuzlu ve susamlı çeşitleriyle de kentte gözde yiyecekler arasında yer alan külünçe, bayramlarda gelen konuklara ikram ediliyor. Yöre kadınları tarafından genellikle bayrama yakın günlerde ve arife günü hazırlanan külünçeler, mahalle fırınlarında pişiriliyor. Külünçe yapmayı bilmeyen ya da yoğun Ramazan günlerinde yapma fırsatı bulamayan kadınların imdadına da pastaneler yetişiyor.


Evlerde hamuru hazır hale getirilen, ekmek fırınlarında pişirilen külünçeler, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez çöreği haline geldi. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla evlerde başlayan telaş, teravih namazından sonraya kadar devam ederken, evde kadınların sabah namazından sonra yapımına başladığı külünçe süt, toz şeker, zeytinyağı, yaş maya, salep, tarçın, rezene kökünden yapılmış baharat, çörek otu, Hindistan cevizi ve un karışımından oluşuyor. Öğleye kadar yapılan hamur, yaklaşık 4-5 saat bekledikten sonra akşam namazına müteakip evlerde hazırlanarak tepsilere dizilip ekmek fırınlarına gönderiliyor. Burada bırakılan külünçe hamurları, pişirilmeye başlıyor. Pişirilen külünçeler, Ramazan’ın son günlerinde sahurda, Ramazan Bayramı’nda ise sabah kahvaltısında yeniliyor. Aylarca bozulmadan kalabilen külünçeler çay ve peynirle tüketiliyor.



"Kadınlar yapar, erkekler taşır"


Fırına külünçeyi pişirmeye getiren Mehmet Süzen, “Şanlıurfa’nın kurabiyesi yani halk dilinde külünçe diye geçiyor. Kadınlar evde hazırlıyor bayram ikramı diye, bizde taşımasını yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Şanlıurfa’da fırınlar, sahura kadar külünçe pişirmek için mesai yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hadislerde dua
    1. Hadislerde dua
    2. Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi!..
    3. Kültür ve sanat dolu galeriler..
    4. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    5. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    6. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    7. Bir ayet... Bir hadis...
    8. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    9. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    10. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    11. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    12. Müslümanın hali
    13. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    14. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    15. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    16. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    17. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    18. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    19. Avrupa Kürek Şampiyonası
    20. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    21. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    22. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    23. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    24. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    25. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    26. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    27. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    28. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    29. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    30. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür